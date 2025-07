Giugliano, ex sindaco Pirozzi: “Inchiesta, sono sereno. Avrei voluto portare a termine mandato”

Si dice sereno e certo che tutta la verità emergerà Nicola Pirozzi a seguito del rigetto da parte del giudice del riesame della richiesta di arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta teknoservice per cui è indagato. Le accuse nei suoi confronti sono state ritenute dai giudici insussistenti.

Il vento negli ultimi mesi della sua esperienza da sindaco era cambiato, dice Pirozzi e da qui la decisione di lasciare facendo dimettere i suoi consiglieri.

Anche secondo Pirozzi i tempi per la nomina della giunta da parte di D’Alterio sono troppo dilatati.

Non nasconde l’amarezza per la mancata ricandidatura alle ultime amministrative a seguito dell’inchiesta che l’ha colpito, l’arrivo della commissione d’accesso e il no imposto dal suo partito.