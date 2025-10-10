Giugliano. Evitato scioglimento, D’Alterio: “Trasparenza già alla base dell’amministrazione”

Sono diverse le reazioni politiche alla notizia del mancato scioglimento del Comune di Giugliano. Il sindaco dice che le prescrizioni inviate dalla Prefettura erano già alla base del lavoro della sua amministrazione.

Per il consigliere di opposizione Francesco Iovinella non c’è nulla da festeggiare anche perché Giugliano resta una osservata speciale e questo dovrebbe far capire che la situazione non è risolta.