Giugliano. “Percorsi Culturali tra storia e tradizioni”, è il titolo della rassegna degli eventi estivi a Giugliano. È stato reso noto il calendario:

31 agosto, ore 21,00 – Villa Comunale / Spettacolo Kharkiv Chamber Orchestra “da Piazzolla a Morricone” In zona costiera: animazione per bambini con Mascotte e animatori dalle ore 18,00 alle 21,00.

7 settembre, ore 21,30 – Villa Comunale / Spettacolo teatrale con gli Artisti di “Made in sud” – Mino Abbacuccio, Alessandro Bolide, Sex&Sud.

5 settembre, dalle ore 18,00 alle 21,00 – Piazza Matteotti / Festa di San Giuliano Martire / Animazione per bambini.

11 settembre, ore 21,30 – Villa comunale / spettacolo di musica classica napoletana con il maestro Mario Maglione.

15 settembre, ore 21,30 – Spazio antistante stadio comunale (Area Mercatale) / festa di San Giuliano Martire – Talk show “Mare fuori” e spettacolo Clara Dj Set “Crazy J in Mare fuori / In zona costiera: animazione per bambini dalle ore 18,00 alle 21,00.

16 settembre, dalle ore 18,00 alle 21,00 – Piazza Matteotti / Festa di San Giuliano / Animazione per bambini con Mascotte e Animatori.

17 settembre, ore 21,30 – Villa Comunale / Paolo Caiazzo in “Eppure sorrido” Summer Show/ In zona costiera: Animazione per bambini con Mascotte e Animatori dalle ore 18,00 alle 21,00.

22 settembre, ore 21,30 – Piazza Cristoforo Colombo / Spettacolo con Mr. Hyde ed Emiliana Cantone.

22 / 23 / 24 settembre, dalle 18,00alle 21,00 – Villa Comunale / Street food e spettacolo Holl Festival / In zona costiera: Animazione per bambini con Mascotte e Animatori dalle ore 18,00 alle 21,00.

23 settembre, ore 21,30 – Piazza Matteotti / Cover Band Csic Tribute Vasco Rossi / Piazza Gramsci: Animazione per bambini con Mascotte e Animatori dalle ore 18,00 alle 21,00.

24 settembre, ore 21,30 – Villa comunale / Concorso ragazza We Can Dance

28 settembre, 21,30 – Parco Archeologico Liternum o Chiesa Sconsacrata / Spettacolo “Scipione: il sogno” Regia e Drammaturgia a cura di Fabio Pezzurro Musiche e cori eseguite dall’ensemble diretta dal Maestro Ferdinando de Martino.