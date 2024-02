Il cattivo tempo impedirà lo svolgimento degli eventi per il Carnevale a Giugliano di questo fine settimana.

Maltempo: eventi di Carnevale rimandati a Giugliano

Stamattina si è tenuta con successo la sfilata del corteo allegorico organizzato dell’associazione “Set Me Free ETS”, in partenariato con i Circoli didattici I, II, III e V, con la Scuola Secondaria di I grado “Cante” , la Scuola Secondaria di II grado “ IS Marconi” e la scuola “Azzurra”. La festa è purtroppo rimandata a data da destinarsi per gli eventi pianificati sabato e domenica.

Sabato, in zona costiera, in piazzetta Mancini a Varcaturo, avrebbero dovuto tenersi spettacoli di magia, musica e animazione. Programma realizzato in collaborazione con il distretto del commercio. Domenica, in Villa comunale, una festa in maschera con animazione per adulti e bambini.

La redazione di Tele Club Italia vi terrà aggiornati quando saranno scelte le nuove date.