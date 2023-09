E’ ufficiale. Il tecnico Raffaele Di Napoli è esonerato dopo la doppia sconfitta in casa e fuori casa. A comunicarlo con una nota ufficiale la società “Giugliano Calcio”.

Giugliano, esonerato Di Napoli e il vice Tatomir

“Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra il Sig. Raffaele Di Napoli – si legge nello stringato comunicato apparso sul sito della squadra gialloblù -. Contestualmente il club informa di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Alessandro Tatomir. La società ringrazia l’allenatore e il suo secondo per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali”.

A pesare sulla scelta della dirigenza gli scarsi risultati ottenuti nelle prime quattro giornate di campionato, tra i quali la sconfitta in casa per 3-0 contro il Latina. Parte adesso il toto-nomi per scoprire la nuova guida tecnica. Il successore di Di Napoli in panchina avrà l’arduo compito di risollevare le sorti della squadra e di ricompattare uno spogliatoio spaccato. Tra i possibili eredi Giuseppe Raffaele, ex Potenza, e Roberto Taurino, ex Avellino.