Non c’è l’ufficialità ma i rumors si susseguono nelle ultime ore con maggiore insistenza al punto da diventare una certezza: il mister del Giugliano, Lello Di Napoli, a un passo dall’esonero. Pesano le due pesanti sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Latina.

Giugliano, Di Napoli verso l’esonero: pesano le due sconfitte consecutive

Quattro punti in cinque partite. Un bottino troppo magro per una squadra che punta almeno a metà classifica, se non ai play-off. Appena una vittoria, contro il Sorrento, e un pareggio contro lo Juve Stabia. Un solo gol. I malumori sono esplosi anche tra gli spalti degli ultras del De Cristoforo, che ieri hanno pesantemente contestato l’allenatore e parte della dirigenza dopo la débâcle con il Latina.

Neanche l’effetto del ritorno in casa, tra le mura dello stadio di Campopannone, ha compattato la squadra. E a testimonianza delle spaccature interne e del clima pesante che si respira negli spogliatoi c’è la doppia espulsione all’inizio del secondo tempo: Salvemini, dopo un fallo di reazione, e Berardocco per proteste e qualche parola di troppo al direttore di gara.

Occorre dunque un’immediata inversione di rotta per ritrovare entusiasmo e salvare la stagione. In queste ore la dirigenza gialloblù sarebbe già sulle tracce di un sostituito. Tra i nomi che circolano c’è quello di Giuseppe Raffaele, ex Potenza, e Roberto Taurino, ex Avellino.