Emergenza idrica al campo rom. Ieri pomeriggio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un vertice d’urgenza a cui hanno preso parte la Regione Campania, Comune, Città Metropolitana, Enel, Consorzio Asi, Ente idrico Campano e forze dell’ordine per fare il punto sui servizi essenziali.

Giugliano, emergenza idrica al campo Rom: ieri vertice in Prefettura

Il riallaccio della corrente continua a essere impossibile per motivi di sicurezza, con un blocco a catena che spegne anche le pompe e rallenta l’arrivo dell’acqua. Dopo le autobotti estive, da ottobre la pressione nella rete Asi è salita, permettendo all’acqua di arrivare di notte per riempire le cisterne.

Le segnalazioni di disagi però continuano, spingendo il Comune a far partire un monitoraggio serale mirato per controllare l’afflusso e rintracciare eventuali guasti, mentre proseguono i lavori per potenziare le condutture. Il tavolo in Prefettura resta aperto per seguire l’evoluzione degli interventi.