Torna al centro dell’attenzione la situazione del campo rom nella zona ASI di Giugliano dopo l’ultimo vertice presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.
Giugliano, campo Rom in zona ASI: convocato vertice in prefettura
Sul fronte dei servizi la situazione resta bloccata: per motivi di sicurezza non è possibile riallacciare la corrente, fermando così anche le pompe dell’acqua.
Come ha evidenziato la vicesindaca, Bianca Perna, l’obiettivo non è continuare con i tamponamenti d’emergenza, bensì puntare al definitivo superamento del campo.
Il tavolo in Prefettura resta aperto per seguire l’evoluzione degli eventi.