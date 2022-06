Si svolgeranno oggi, 1 giugno, i funerali di Emanuele Svolazzo, il giovane di 21 anni morto in seguito ad un incidente in scooter avvenuto in via Manzoni, a Giugliano. Il rito funebre verrà celebrato nel pomeriggio, alle 17, presso la chiesa Madonna delle Grazie.

Giugliano, Emanuele morto in un incidente in via Manzoni: oggi i funerali

Il ragazzo era a bordo del suo Sh 300 quando, viaggiando controsenso, ha impattato contro un paletto presente sul marciapiede dopo aver cercato di evitare uno scooter che si stava immettendo regolarmente in strada.

Secondo la ricostruzione della municipale, il giovane viaggiava senza casco, senza copertura assicurativa e senza revisione. Ferito l’altro centauro rimasto coinvolto nel sinistro stradale: anche lui, come Emanuele, è stato trasportato in ospedale. Purtroppo per il 21enne – che ad agosto avrebbe compiuto gli anni – non c’è stato niente da fare: quando è arrivato al pronto soccorso del “San Giuliano” di Giugliano era già in fin di vita.

Nell’impatto aveva infatti riportato ferite all’addome e, nel giro di poco tempo, si è spento. Il ragazzo lascia il padre ed un fratello. Non aveva la madre, morta prematuramente. Nel pomeriggio si celebrerà quindi la cerimonia funebre, durante la quale la comunità giuglianese – sconvolta per l’ennesimo incidente mortale – darà l’ultimo saluto a Emanuele.