Il programma di Natale a Giugliano accende la città con un mese di eventi diffusi tra musica, teatro, arte e tradizioni, trasformando il centro urbano in un grande villaggio natalizio.

Giugliano, ecco il cartellone di Natale: “Sarà una festa per tutti”

Il cartellone si apre il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie in Piazza Annunziata, accompagnata dalla performance dei Mr. Hyde. A seguire, mostre, laboratori creativi e animazione per famiglie si intrecciano ai villaggi tematici che caratterizzano il Natale giuglianese: il Villaggio di Babbo Natale (13-14 dicembre), il Villaggio di Harry Potter (12-14 dicembre), il Villaggio del Grinch (19-21 dicembre) e Candyland (27-29 dicembre). Dal 19 al 23 dicembre i mercatini natalizi animeranno piazza Gramsci e piazza Matteotti.

Particolarmente attesi gli spettacoli con alcuni dei volti più amati della scena artistica campana: Ciro Ceruti il 17 dicembre, I Ditelo Voi il 18 dicembre e Gabriele Esposito con il brindisi della Vigilia il 24 dicembre. Il 30 dicembre sarà la volta del recital di Gianfranco Gallo, mentre il 31 dicembre Tony Tammaro guiderà il tradizionale brindisi di Capodanno. Imperdibile, il 19 dicembre, il concerto delle Ebbanesis con la Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Il cartellone è stato fortemente voluto dal sindaco Diego Nicola D’Alterio, dall’assessore alla cultura e agli eventi Marco Sepe, dall’assessore alle politiche sociali Bianca Sepe, dall’assessore al commercio Alfonso Sequino. La direzione artistica è affidata al dirigente Michele M. Ippolito. Il programma completo è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

«Giugliano deve essere la città di tutti ed il nostro Natale è stato pensato proprio così: una festa di tutti che riaccenda speranza ed entusiasmo, ma soprattutto faccia rinascere l’abitudine di trascorrere il tempo libero insieme. Tutti insieme» dichiara il sindaco Diego D’Alterio. L’assessore alla Cultura Marco Sepe aggiunge: «Abbiamo lavorato per offrire alla città un calendario di eventi che possa coinvolgere la cittadinanza e provare a ricostruire un senso di comunità».