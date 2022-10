Si complica la viabilità nella zona della metropolitana tra Giugliano e Melito. Questa mattina è partito un altro cantiere in via Signorelli, arteria parallela di via Colonne, già interessata da lavori Eav per il rifacimento del collettore fognario.

Giugliano, lavori Italgas in via Signorelli: trappola cantieri

La strada è stata parzialmente interdetta alla circolazione per consentire un intervento dell’Italgas sulla rete di tubazioni per il gas domestico. Al momento è stato installato un semaforo da cantiere per regolare un senso unico alternato ma non sono mancati gli ingorghi in una zona della città che già risente della chiusura di via Colonne in due punti diversi per i lavori Eav.

Questa mattina intanto si è tenuta un ‘altra riunione tra le amministrazioni comunali di Melito e Giugliano per fare il punto della situazione e sbloccare la viabilità di via Colonne. Intanto dalla prossima settimana, come già annunciato dal sindaco di Melito, Luciano Mottola, sarà ripristinato il doppio senso di marcia in via Appia grazie all’abbattimento di alcuni alberi situati in una proprietà privata. Una boccata d’ossigeno per migliaia di automobilisti che ogni giorno, da Aversa, sono costretti a percorrere itinerari alternativi per raggiungere la provincia di Napoli.