Giugliano piange la scomparsa di Michele Palumbo, storico orologiaio della città il cui negozio è presente in via Licante, a ridosso di piazza Annunziata. Una passione, quella per gli orologi e i suoi meccanismi, ereditata dal padre e portata avanti dal 1996.

Giugliano: è morto Michele Palumbo, storico orologiaio di via Licante

A darne la triste notizia è Francesco Taglialatela Scafati, uno degli admin del gruppo cittadino “Giuglianesi orgogliosi” in un post su Facebook. “Ho appreso dalla figlia Melania, una mia ex alunna, che stanotte, a seguito di una brutta malattia, è deceduto il padre Michele. Consapevole che in molti nel tempo si sono serviti del lavoro di Michele, ho ritenuto farlo sapere a tutti. A nome degli altri amministratori del gruppo, nonché del gruppo stesso, porgo alla sua famiglia sentite condoglianze”, ha scritto Taglialatela Scafati.

Tantissimi i commenti apparsi in questi minuti sotto al post. Sono messaggi di vicinanza e di cordoglio rivolti alla famiglia Palumbo. “Mi dispiace tanto, noi abitavamo in via licante e lo ricordo molto bene”, scrive un’utente. “Un vero dispiacere. Non so quante volte mi ha riparato l’orologio, lo stesso che gli portava mio padre prima di me. Buon viaggio Michele”, è il ricordo di Lorenzo. “Zio Michele… esempio di umiltà, generosità e dignità. Grazie per l’esempio di vita che hai dato!”, commenta Giuseppe. Al momento la data dei funerali non è stata ancora comunicata dai familiari.