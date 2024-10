Non ce l’ha fatta la donna che lo scorso 29 giugno fu scippata in vico Cacciapuoti a Giugliano. La vittima, Francesca Coletta, detta Franchina, 65 anni, rimase gravemente ferita a seguito del raid avvenuto in pieno centro.

Giugliano, è morta Franchina: la 65enne fu vittima di uno scippo violento in vico Cacciapuoti

I rapinatori, per scipparle la borsa contenente denaro, cellulare e altri effetti personali, ne provocarono la caduta sull’asfalto. La 65enne riportò un politrauma cerebrale e fu ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Dopo quasi due mesi di indagini, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano, lo scorso agosto riuscirono a rintracciare il responsabile dello scippo. Ancora non identificato il complice. I familiari si dicono ancora sconvolti e amareggiati per quanto accaduto: “Troppo giovane per morire così – fanno sapere alla nostra redazione -. Era una donna rispettosa ed educata, nonché amata da tutti”.