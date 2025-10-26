Giugliano e Lucca in lutto per Luigi Pragliola. Farmacista e docente, si è spento a 41 anni

Giugliano e Lucca in lutto per la prematura scomparsa di Luigi Pragliola. L’uomo si è spento questa mattina a 41 anni dopo alcuni mesi di lotta contro un male incurabile. Luigi, laureato in Farmacia all’Università Federico II di Napoli, aveva poi deciso di dedicarsi all’insegnamento ed era diventato professore di materie come matematica, fisica e chimica alle scuole superiori nella cittadina toscana tra le mura.

Aveva lasciato la “Terra dei Fuochi”

Lascia la moglie Mariangela, anche lei docente, ed i figli Ludovica e Gabriele, 13 e 12 anni. Si era trasferito da 9 anni in Toscana proprio per timore delle patologie in Terra dei Fuochi, preoccupato per l’inquinamento ambientale in provincia di Napoli e l’incremento di malattie oncologiche. Per questo aveva deciso di vivere in un posto con un maggiore livello di salubrità.

Negli ultimi mesi è partito però il calvario tra vari ospedali di Roma, Lucca e Pisa fino all’epilogo di questa mattina. Dolore a Giugliano dove la sua famiglia è molto conosciuta con i genitori Enzo e Luisa ed i suoi tre gemelli Gaetano, Maria e Rosario. I funerali si terranno nella giornata martedì a Lucca. Luigi Pragliola riposerà in Toscana vicino a moglie e figli. Alla famiglia Pragliola le più sentite condoglianze anche da parte della redazione di Teleclubitalia.