Si dimette il segretario del Pd di Giugliano, Fabrizio Sciorio. Dopo appena due mesi dall’elezione durante l’ultimo congresso, Sciorio due giorni fa ha rassegnato le sue dimissioni per motivazioni politiche.

Giugliano, si dimette il segretario del PD

“Il 5 giugno, nel corso della riunione del direttivo di Circolo, ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Segretario cittadino del Pd – fa sapere Sciorio -. Ho comunicato tale decisione anche al Segretario Provinciale. Continuerò da semplice militante a sostenere i valori e gli ideali originari del Partito Democratico”.

Prima di lui aveva lasciato l’incarico anche il presidente del Partito Tonino Iodice, già europarlamentare, dicendo che non aveva avuto in questi due mesi agibilità politica per poter lavorare nel partito.