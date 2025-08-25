Giugliano, donna ubriaca aggredisce passanti. Sabato invece ennesima rissa in centro

Momenti di paura domenica sera in piazza Trivio a Giugliano, dove una donna di origini straniere, sotto l’effetto di alcol, ha dato in escandescenze e ha molestato i passanti. L’aggreditrice avrebbe alzato le mani anche contro un minorenne.

Giugliano, momenti di paura in centro: donna ubriaca aggredisce passanti. Sabato sera ennesima rissa

A scongiurare il peggio l’intervento di alcuni testimoni presenti sul posto. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri guidati dal capitano Matteo Alborghetti. I militari dell’Arma hanno bloccato la donna e l’hanno affidata alle cure del 118. Ricoverata in ospedale, è stata sedata.

A infiammare l’ultimo weekend di agosto anche una rissa scoppiata in pieno centro sabato sera, tra le 23 e le 24. In via Labriola, alle spalle di piazza Gramsci, sul nuovo playground, sarebbe scoppiata l’ennesima zuffa che ha visto coinvolti dei minorenni. I rumori e le grida hanno richiamato l’attenzione dei residenti. Secondo quanto apprende Teleclubitalia.it, allo scontro si sarebbero aggiunti dei genitori, alcuni dei quali armati di mazze, scesi in strada per dare man forte ai figli vittime della prima aggressione. La folla si è poi dispersa all’arrivo di una volante della Polizia.

Non è la prima volta che la zona di piazza Gramsci diventa teatro di scontri tra giovanissimi. Per contenere gli episodi di violenza, il prefetto Michele Di Bari aveva istituito la scorsa primavera tre zone rosse, un sistema introdotto per regolare l’accesso in centro a soggetti pregiudicati o segnalati alle forze dell’ordine, ma bocciato dal Tar Campania perché considerato illegittimo.