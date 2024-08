È stato identificato e arrestato dalla polizia di stato un uomo ritenuto responsabile di un violento scippo ai danni di una donna, avvenuto il 29 giugno, in vico Cacciapuoti, a Giugliano.

Giugliano, donna scippata e ferita: arrestato rapinatore dopo due mesi

Gli agenti della Questura di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura che ha coordinato l’inchiesta.

Secondo quanto emerso, il rapinatore, insieme a un complice non ancora identificato, avrebbe sottratto alla vittima una borsa contenente denaro, cellulare e altri effetti personali.

Durante l’aggressione, l’anziana donna fu violentemente spinta a terra, riportando diverse fratture. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano, fu inizialmente dimessa, ma poche ore dopo fu trasferita al Cardarelli di Napoli per un ricovero urgente a causa dell’insorgere di gravi sintomi neurologici, tra cui difficoltà nel parlare e immobilità facciale, riconducibili a un ematoma alla testa.

L’episodio, avvenuto in una zona centrale di Giugliano, a pochi passi dal Municipio, suscitò grande indignazione in città, con il nipote della vittima che denunciò il fatto e la mancanza di controlli in un post su Facebook.

A distanza di circa due mesi dall’aggressione, secondo quanto apprende Teleclubitalia, la donna è ancora ricoverata in ospedale e le sue condizioni restano tuttora critiche.