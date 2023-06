GIUGLIANO. Una 39enne finisce in manette a Giugliano. I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi la 39enne giuglianese già nota alle forze dell’ordine Maria Bove.

I militari stanno percorrendo via Lago Patria della frazione di Varcaturo quando notano una donna in atteggiamento sospetto a bordo di una Fiat Panda.

Donna arrestata a Varcaturo

E’ ora di pranzo e la signora si trova proprio davanti all’ufficio postale. Il buon senso e l’esperienza “consigliano” ai militari di approfondire la vicenda. Alla richiesta dei documenti la 39enne fornisce una carta di identità elettronica e i Carabinieri impiegano poco per constatare che si trattasse di un documento palesemente contraffatto.

L’arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso accertamenti sul documento di identità che è stato sequestrato per ricostruirne la provenienza.