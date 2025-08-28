Giugliano, donazione di sangue straordinaria venerdì 29 agosto: il nuovo SIMT invita cittadini e associazioni

Il Presidio Ospedaliero San Giuliano di Giugliano comunica l’avvio di una delle prime iniziative pubbliche legate alla prossima apertura del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) diretto dal dr. Gino Svanera.

Giugliano, donazione di sangue straordinaria venerdì 29 agosto: il SIMT invita cittadini e associazioni

Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 9:00 fino alle 13:00, sarà organizzata una raccolta straordinaria di sangue presso lo spiazzale esterno dell’ingresso principale dell’Ospedale. L’iniziativa nasce dall’urgenza di fronteggiare la grave carenza di sangue che in questo mese di agosto sta interessando i reparti ospedalieri di Napoli e della Campania, in particolare l’Azienda Ospedaliera Cardarelli.

Con questa giornata di donazione, il SIMT di Giugliano vuole dare un contributo concreto e immediato a tutela dei pazienti, oltre a lanciare un messaggio di solidarietà e partecipazione alla cittadinanza.

L’evento rappresenta inoltre un passo importante verso la piena attivazione del SIMT di Giugliano, che nei prossimi mesi inizierà a svolgere a pieno regime le proprie attività, con l’obiettivo strategico di garantire, nel tempo, una sempre maggiore autonomia regionale nell’approvvigionamento di sangue e nella risposta ai bisogni trasfusionali dei cittadini.

Si invitano dunque tutti i cittadini, le associazioni e i donatori abituali a partecipare numerosi, per trasformare questa giornata in un segnale concreto di solidarietà e responsabilità collettiva.