E’ Don Vincenzo Apicelli, Parroco di San Nicola, il nuovo vicario della forania che succede a Don Angelo Parisi. In occasione della primo evento pubblico, il sacerdote esprime la sua gratitudine al Vescovo per l’incarico e conferma il proprio servizio alla chiesa e alla comunità. Don Angelo Parisi, quindi, lascia il posto a Don Vincenzo per dedicarsi ala sua salute senza mai smettere di restare al servizio della comunità.