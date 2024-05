Sosta a pagamento sospesa per i giorni 20 e 25 maggio per i festeggiamenti in onore di Maria S.S. della Pace.

Giugliano, sospeso servizio sosta a pagamento per i giorni 20 e 25 Maggio

Con una nota ufficiale, il comune di Giugliano ha annunciato la sospensione delle strisce blu nei giorni in cui la processione cittadina toccherà tutte le strade della città. “Considerato che le processioni in programma per le giornate di lunedì 20.05.2024 e di sabato 25.05.2024, interesseranno tutte le strade del centro cittadino dove è attivo il servizio di sosta a pagamento, considerato che tale servizio non potrà essere utilmente effettuato a causa della moltitudine di persone che si riversano lungo le strade, si dispone che il servizio medesimo sia sospeso nelle giornate del 20.05.2024 e del 25.05.2024”.