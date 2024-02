Giugliano. “È il nostro compleanno, festeggiamolo insieme, se magna, se beve e se sona”. Con queste parole gli amatissimi “Soul Palco” hanno invitato fan ed amici al decimo anniversario della loro formazione. Il gruppo di musica popolare, che ha macinato milioni di visualizzazioni sui canali social suonando nel centro storico di Napoli, sceglie la città di origine Giugliano per festeggiare.

Un vero tour della terza città della Campania avrà luogo domani, sabato 17 febbraio 2024. Si partirà da piazza Gramsci alle ore 17,30 per poi passare in piazza Matteotti alle 18,30. Il “giro musicale” si concluderà nella sede dell’associazione in vico Mariantonia Chianese.