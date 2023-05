Sembra essere giunta al capolinea l’avventura tra i fratelli Poziello ed il Giugliano calcio. Ciro (il capitano) e Raffaele dovrebbero salutare quindi la maglia gialloblu dopo la cavalcata in Serie D ed una stagione in Serie C. La notizia emersa ieri ha fatto ovviamente subito il giro dei tifosi.

Giugliano calcio, ‘divorzio’ coi fratelli Poziello

Contratti in scadenza al 30 giugno per i Poziello ma negli ultimi incontri non sarebbe stato trovato l’accordo per il rinnovo. Al momento quindi niente intesa nella trattativa e si va verso il divorzio tra il club guidato dalla famiglia Mazzamauro e due bandiere gialloblu. I due calciatori giuglianesi da questa estate sarebbero liberi dopo due emozionanti stagioni con la maglia della squadra della propria città.

Nessun commento ufficiale al momento da parte della società che potrebbe spiegare meglio la vicenda alla prima occasione utile nel corso di una conferenza stampa di presentazione.

Intanto si continua a lavorare per il futuro. C’è l’accordo invece per il rinnovo del difensore Walter Zullo ed il ds Antonio Amodio, fresco di prolungamento di contratto fino al 2025, è molto attivo sul mercato.

Verso la conferma mister Di Napoli

Si va verso la conferma anche di mister Raffaele Di Napoli, dopo la salvezza raggiunta e l’ottimo risultato raggiunto con l’impiego dei giovani che ha portato nelle casse del club oltre 440mila euro. A breve dovrebbe arrivare quindi anche l’annuncio per la conferma dell’allenatore. Continuità tecnica mentre fa discutere il mancato accordo coi fratelli Poziello.

Poi c’è il capitolo convenzione e stadio. Decisive le prossime settimane. Al De Cristofaro sono state installati anche i sistemi di prefiltraggio. La prossima data è il 10 giugno per l’icrizione della squadra la prossimo campionato e serve tutte le certificazioni per l’impianto di Campopannone.