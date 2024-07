Pretendeva che fosse l’unica donna della sua vita e che non potesse instaurare altre relazioni sentimentali. Era arrivata persino a spruzzargli in faccia del deorodante. Una donna di 51 anni è stata arrestata dai carabinieri di Giugliano con l’accusa di atti persecutori.

Giugliano, stalkerizza l’ex fidanzato: arrestata 51enne

I carabinieri della sezione radiomobile l’hanno arrestata ieri sera, dopo averla sorpresa all’esterno dell’abitazione del suo ex. Durante l’ennesimo approccio per tentare un riavvicinamento, la donna avrebbe lanciato una bottiglia di birra vuota contro l’abitazione del suo ex, mandando in frantumi il vetro di una finestra. Poi l’avrebbe minacciato di morte.

I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo che la vittima ha contattato il 112, spiegando di aver già in passato denunciato comportamenti simili. Nelle settimane precedenti aveva più volte insultato e minacciato il suo ex, mandando anche decine di messaggi indesiderati.

In un’occasione avrebbe spruzzato del deodorante sul volto dell’uomo, pretendendo di dover essere l’unica donna a stare con lui. La 51enne è stata arrestata ed è ora in attesa di giudizio.