Giugliano, densa colonna di fumo: incendio a ridosso dell’isola ecologica

Giugliano. Un grosso incendio è divampato in questi minuti a ridosso dell’isola ecologica, in zona Casacelle. Non si conosco ancora le cause del rogo.

Una colonna di fumo nero si è levata in cielo ed è ben visibile a chilometri di distanza. Segnalazioni arrivano infatti anche dalla vicina Villaricca. Tanti i cittadini che dalle loro abitazioni o per strada hanno notato la nube nera. Immagini che ritraggono il rogo stanno circolando sui gruppi cittadini di Facebook. Non è chiaro al momento che cosa sia andato a fuoco.

