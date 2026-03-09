Paura nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, in pieno centro cittadino, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per una segnalazione di incendio all’interno dell’ex cinema Metropolitan, struttura chiusa ormai da anni.

Aversa, fumo nella notte all’ex cinema Metropolitan: intervengono i vigili del fuoco

Secondo le prime informazioni raccolte, ignoti sarebbero riusciti ad introdursi all’interno dell’edificio e avrebbero dato fuoco ad alcuni cartoni presenti nei locali. La combustione avrebbe generato una densa colonna di fumo che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i pompieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente le fiammelle non si sono propagate ad altre parti della struttura. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.