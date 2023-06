L’inaugurazione del nuovo percorso intorno al Fusaro è stata l’occasione per il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per fare il punto sul Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo e gli investimenti della Regione Campania per il rilancio turistico dell’intero territorio.

Pineta di Varcaturo, De Luca: “La daremo in gestione con un bando pubblico”

“Siamo partiti da anni per recuperare la fascia costiera dai Campi Flegrei fino al Volturno – ha dichiarato il governatore -. Mi è capitato di andare sabato scorso a Castel Volturno. Abbiamo una quindicina di stabilimenti bellissimi”.

De Luca ha annunciato poi la volontà di valorizzare un altro bene dimenticato: la pineta di Varcaturo, quella di cui, grazie a una nostra inchiesta, è stata bloccata la vendita a un privato per il prezzo irrisorio di un euro al metro quadro. “Daremo in gestione, dopo un bando pubblico, una parte della pineta fino al Lago Patria. Una miniera d’oro, uno dei posti più belli d’Italia. Dobbiamo valorizzare e creare economia. Dobbiamo però completare l’intervento di bonifica ambientale”.

Il presidente della Regione ha snocciolato così gli interventi che rientrano nel master plan per il litorale di Giugliano e dintorni. L’obiettivo è quello di fare della costa domizio flegrea la Romagna del Sud.