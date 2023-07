Giugliano. Grande apertura dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna nell’omonimo quartiere del centro storico giuglianese.

La locale comunità parrocchiale ha organizzato una serie di eventi liturgici e non solo per già da questo fine settimana. Sabato 15 luglio e domenica 16 luglio due serate di festa e di fraternità. A partire dalle ore 20.30 apertura degli stand gastronomici con pizze, panini, primo piatto, patatine e bibite insieme a tanta musica e allegria. Domenica 16 luglio, alle ore 11 esposizione della Sacra Immagine di Sant’Anna alla venerazione dei fedeli. A seguire la santa messa. Lunedì 17 luglio inizio del novenario in onore della Santa. Ogni sera alle 18.30 Rosario e Novena. Ore 19 santa Messa, con predicazione. Il tema scelto è “la preghiera…via per la pace!”

“Non mancate, vi attendiamo numerosi” dicono i sacerdoti Don Peppino Cartesio e Don Crescenzo Abbate.