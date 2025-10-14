Il Giugliano vive ore di grande riflessione sul fronte tecnico, complice un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Dopo 9 giornate di campionato nel girone C di Serie C, i gialloblù hanno raccolto appena 6 punti e si ritrovano invischiati nella zona play-out, una situazione che ha inevitabilmente acceso l’allarme all’interno della società. Al centro delle valutazioni c’è la posizione di Mirko Cudini, il tecnico marchigiano chiamato in estate a dare un’identità alla squadra ma che, finora, non è riuscito a invertire la rotta.

Giugliano, Cudini verso l’esonero: torna in pole Paolo Cannavaro

Cudini, ex allenatore tra le altre di Foggia e Ascoli, ha ottenuto risultati ben al di sotto delle aspettative da quando si è seduto sulla panchina del Giugliano: 4 sconfitte nelle ultime 6 gare hanno ulteriormente aggravato una situazione già delicata, facendo vacillare la fiducia nei suoi confronti. La società, pur consapevole delle difficoltà strutturali di questo avvio di stagione, starebbe ormai seriamente valutando l’ipotesi di un cambio alla guida tecnica, nella speranza di dare una scossa a un gruppo che fatica a trovare certezze e continuità.

In questo contesto torna prepotentemente di moda il nome di Paolo Cannavaro. L’ex difensore del Napoli, già accostato alla panchina del Giugliano durante l’estate ma allora non convinto del progetto, sarebbe tornato nei radar della dirigenza campana. A far crescere ulteriormente le indiscrezioni è stata la sua presenza allo stadio “Alberto De Cristofaro” in occasione della recente sconfitta interna contro il Catania. Un segnale che non è passato inosservato e che ha riacceso le voci su un suo possibile approdo in panchina, magari proprio per dare nuova linfa e una leadership carismatica alla squadra.

La posizione di Cudini, quindi, appare sempre più in bilico. La dirigenza del Giugliano si è presa qualche ora di riflessione per decidere il da farsi, ma l’impressione è che il divorzio tra le parti sia ormai imminente. Nelle prossime ore, salvo clamorosi ribaltoni, potrebbe arrivare l’annuncio dell’esonero e l’inizio di un nuovo corso tecnico, con Cannavaro in pole position per raccogliere l’eredità e provare a rimettere in carreggiata una stagione fin qui molto complicata.

Martina Ferraro