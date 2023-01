GIUGLIANO. A meno di una settimana dalla nomina della nuova giunta, c’è già la prima grana per il sindaco Nicola Pirozzi. Stamane nelle stanze del comune non si parla d’altro: secondo Cronache di Napoli, uno degli assessori appena nominati ha debiti con il Comune. Si tratterebbe, secondo i giornalisti di Cronache, di 28mila euro non pagati, presumibilmente tasse arretrate.

Questo, se verificato, oltre a essere un problema politico, è questione di incompatibilità per l’assessore in questione, di cui non è stato diffuso il nome. Di queste verifiche se ne parla al Comune di Giugliano già da qualche mese, da quando sono scattati dei controlli da parte della segreteria comunale anche sui singoli consiglieri per capire se fossero in regola con tributi e tasse, se infatti ci sono delle pendenze non si possono ricoprire cariche pubbliche o si deve immediatamente sanare il buco nei confronti delle casse comunali.

Un problema non solo per l’assessore se dovesse essere confermato il debito ma anche per il primo cittadino che dovrà, nel caso, rimediare in corsa. Insomma, alle critiche della minoranza sul nuovo esecutivo, ora dopo la pubblicazione della notizia da parte del quotidiano, c’è chi si chiede, se così dovesse essere, come sia stato possibile nominare l’esponente in giunta senza aver fatto le dovute verifiche.