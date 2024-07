Macchina in fiamme sulla SS7 Quater Domiziana, in direzione Lago Patria. Questa mattina un’utilitaria è andata a fuoco in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme sulla SS7 Quater: automobilista salvo. Ma nessuno si ferma ad aiutarlo

L’automobilista, alla guida di una Lancia Y, avrebbe avuto la prontezza di accostare nei pressi dell’uscita di Licola prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Il rogo, probabilmente partito dopo un guasto meccanico, ha sprigionato una densa colonna di fumo nero.

L’uomo si è allontanato e ha atteso l’intervento dei pompieri, mentre tutti gli altri automobilisti sfilavano senza prestare soccorso né sincerarsi delle condizioni del guidatore. A documentare la scena un passante in transito sul cavalcavia che si snoda sopra la Domiziana.