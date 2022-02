E’ ancora ricoverato in ospedale in coma farmacologico Crescenzo, il giovane giuglianese rimasto coinvolto in un incidente pochi giorni fa. Don Francesco Riccio, parroco della Chiesa San Pio X, terrà domani una veglia di preghiera, dalle 21 alle 24.

Giugliano. Crescenzo ancora in coma, domani sera una veglia di preghiera alla San Pio X

“Care ragazze e cari ragazzi, come ogni sabato passerete qualche ora spensierata mangiando una pizza o facendo un giro con gli amici. Sono certo che domani tutti avremo un pensiero per Crescenzo e questo potrebbe rendere la serata triste. Allora prima o dopo l’uscita, passate in parrocchia, accendete una luce, recitate una preghiera. La parrocchia sarà aperta fino a mezzanotte, passa anche solo per pochi minuti, sarà un modo per fare arrivare, attraverso Gesù, a Crescenzo il tuo: ‘ti voglio bene, torna presto”, scrive don Francesco.

Il giovane non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono ancora gravi. Nella notte gli è salita febbre e stamattina i medici dell’ospedale San Giuliano lo hanno trasportato alla Schiana di Pozzuoli per una risonanza magnetica. Dopo l’esame diagnostico nucleare, Crescenzo è stato riportato al nosocomio giuglianese, dove tutt’ora è ricoverato. I medici gli avrebbero riscontrato un piccolo ematoma alla testa.

La dinamica dell’incidente

Crescevo era in compagnia della sua fidanzata in via Giulia, stradina del Corso Campano, quando un’auto lo ha travolto. L’autista della vettura, un medico, ha prestato i primi soccorsi realizzando anche delle manovre salvavita. Il ragazzo è stato subito trasportato all’Ospedale San Giuliano di Giugliano dove gli è stata fatta una prima Tac risultata negativa, così come le successive. I sanitari del nosocomio locale, di concerto con quelli della Schiana di Pozzuoli, hanno preferito tenerlo in coma farmacologico a causa del forte trauma conseguente all’impatto.