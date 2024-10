In fiamme negozio di abbigliamento a Giugliano. Si tratta di “Ralu Boutique”, situato lungo corso Campano, a pochi passi da piazza Annunziata. Un incendio è divampato in serata in circostanze ancora da chiarire, distruggendo parte dell’interno del locale.

Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata

Il rogo ha sprigionato un fumo nero e dall’odore acre che ha pervaso parte del centro storico. Non si conoscono le cause dell’incendio, così come l’entità dei danni.

Sul posto sono intervenute ben due autobotti dei Vigili del Fuoco e una volante della Polizia del locale commissariato. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e fatto i primi rilievi per accertare la natura del rogo. Non ci sono feriti. Per fortuna, nel locale non era presente nessuno.