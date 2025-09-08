Giugliano, corsa folle in Panda lungo corso Campano: carabinieri inseguono e arrestano 28enne

Una fuga rocambolesca per le strade di Qualiano si è conclusa con un arresto e una denuncia. A finire in manette è stato Davide Bevilacqua, 28enne pregiudicato affiliato al clan De Rosa, fermato dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania dopo un inseguimento lungo corso Campano.

Giugliano, corsa folle in Panda lungo corso Campano: carabinieri inseguono 28enne

I fatti sono accaduti nella serata di sabato 6 settembre. Una pattuglia dell’Arma ha incrociato una Fiat Panda con a bordo tre giovani. All’alt imposto dai militari, Bevilacqua, alla guida dell’auto, ha finto di accostare per poi riprendere la marcia a tutta velocità, innescando un inseguimento per le vie cittadine. Dopo alcuni minuti la Panda ha improvvisamente rallentato, permettendo al passeggero 26enne di scendere. Poco dopo, l’auto è stata definitivamente bloccata dai carabinieri che hanno messo fine alla fuga.

L’arresto

Dalle verifiche è emerso che Bevilacqua, già sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi in determinate fasce orarie, non avrebbe potuto trovarsi in compagnia di un altro pregiudicato. Il tentativo di eludere i controlli, tuttavia, non è andato a buon fine. L’uomo è stato dunque arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sulle circostanze della vicenda. Denunciato il 26enne. Il terzo passeggero era un 23enne incensurato.