Un piano regionale per il contrasto al disagio giovanile e a tutti i fenomeni che ne sono connessi. Questa l’idea emersa durante il convegno che si è tenuto ieri nell’aula consiliare del Comune di Giugliano dal titolo “Disagio giovanile, strategie di intervento e prevenzione”. Istituzioni, forze dell’ordine, dirigenti scolastici e studenti: tutti chiamati a raccolta per avanzare proposte per combattere reati quali il bullismo, cyberbullismo, tutti riconducibili a fenomeni di disagio giovanile.