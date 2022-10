Giornata di controlli e sequestri a Giugliano da parte degli agenti della Polizia Locale coadiuvati dai Finanzieri e dall’Esercito.

Giugliano, controlli su tutto il territorio

Le forze dell’ordine, nella giornata di ieri, giovedì 20 ottobre, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio ponendo attenzione alla questione “Terra dei Fuochi”. Sono stati compiuti numerosi interventi su tutto il territorio cittadino per contrastare possibili reati ambientali, comminando diverse sanzioni amministrative e penali segnalate alle Autorità competenti.

In particolare, in zona Casecelle, è stata controlla un’officina risultata priva di licenza sanitaria e per questo motivo è stato disposto il sequestro amministrativo di tutte le attrezzature e dei locali, cui si aggiunge una sanzione di 7270 euro. La struttura, sotto sigilli, è ora a disposizione delle Autorità.

Il commento dei primo cittadino, Nicola Pirozzi

Il sindaco Nicola Pirozzi: “Giugliano è un territorio vasto e complesso, bisogna sempre tenere alta la guardia per contrastare gli odiosi reati ambientali. La collaborazione degli enti sovracomunali, e di tutte le forze dell’ordine, è in tal senso fondamentale per poter garantire il diritto alla salute di tutti i nostri concittadini.