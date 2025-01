Giugliano, controlli nella zona del mercato di via Campopannone: multati due parcheggiatori abusivi

Controlli serrati e sanzioni per oltre 4.100 euro: è questo il bilancio dell’ultima operazione condotta dalla Polizia Municipale di Giugliano nella zona del mercato settimanale, nei pressi dell’isola pedonale di via Campopannone, all’altezza dell’ingresso del palazzetto dello sport.

Giugliano, controlli a tappeto nella zona del mercato di via Campopannone: multati due parcheggiatori abusivi

Durante l’intervento, gli agenti hanno sorpreso due parcheggiatori abusivi, entrambi stranieri di circa 40 anni, ma residenti in un comune limitrofo. I soggetti sono stati multati per un importo di 769 euro ciascuno, e la somma di 7,35 euro, provento dell’attività illecita, è stata sequestrata. Contestualmente, sono state sanzionate alcune automobili in sosta irregolare, presumibilmente con la complicità dei parcheggiatori abusivi. Le multe per i veicoli ammontano a oltre 1.600 euro, portando il totale delle sanzioni relative all’operazione a più di 3.000 euro.

In via del Toro, inoltre, a poche centinaia di metri di distanza dal mercato, i caschi bianchi guidati dal comandante De Simone hanno sorpreso due cittadini colpevoli di non aver smaltito correttamente i rifiuti. Le sanzioni, pari a 200 euro complessivi, rientrano nelle attività di sensibilizzazione e repressione dei reati ambientali.