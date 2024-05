Scontro frontale, questa mattina, tra due veicoli sul Corso Campano, a Giugliano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, a pochi metri di distanza dall’intersezione con la Circumvallazione esterna, e ha visto coinvolti una Fiat Punto e una moto.

Giugliano, scontro frontale tra auto e moto sul Corso Campano: ferito centauro

Stando alle prime informazioni, l’auto – che proveniva dalla Circumvallazione esterna – mentre stava per svoltare a sinistra, per parcheggiare di fronte a un negozio di detersivi, presente sul Corso Campano, ha impattato durante la manovra contro il veicolo a due ruote che proveniva dalla direzione opposta. Le cause del sinistro stradale sono ancora da accertare, anche se non si esclude una probabile disattenzione da parte dei due conducenti.

In seguito al violento impatto, il centauro è rimasto ferito. All’incidente hanno assistito diversi passanti e automobilisti che, oltre a sincerarsi delle condizioni dei due conducenti, hanno subito allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso alla vittima. Al momento, le condizioni del ferito non sono ancora note. Come non sono note le condizioni dell’altro conducente.