Nuovo dispositivo traffico introdotto dal comandante Emiliano Nacar della Polizia Municipale di Giugliano in occasione della nona tappa della 107esima edizione del Giro d’Italia. Chiuderà via Domiziana.

Giro d’Italia a Giugliano, domenica chiude via Domitiana in entrambi i sensi di marcia

Come dispone l’ordinanza n. 90 del 2024, dalle 13 alle 17 sarà interdetta la circolazione veicolare e pedonale in via Domiziana in entrambi i sensi di marcia con “rimozione coatta dei veicoli in sosta”.

Pertanto ne risentirà il flusso di pendolari diretto verso il litorale giuglianese (Licola e Varcaturo). Chi vuole raggiungere la spiaggia, dovrà anticiparsi oppure spostarsi soltanto dopo le 17 per consentire il passaggio del Giro d’Italia.