Raffica di controlli dei carabinieri della compagnia di Giugliano insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli alle diverse attività della zona. Focus del servizio: il contrasto al lavoro sommerso e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene.

Giugliano, controlli ai lounge bar della città: scoperti lavoratori in nero con il Reddito di Cittadinanza

Durante le operazioni i militari dell’Arma hanno denunciato il socio di una società che gestisce un lounge bar in via Prolungamento Pigna.

Dagli accertamenti sono emersi la mancata visita medica dei lavoratori e la loro omessa formazione. Tre i lavoratori in nero trovati, di cui due sono percettori del Reddito di Cittadinanza. Entrambi saranno segnalati all’Inps.

Denunciato anche l’amministratore unico di un altro locale notturno in via San Francesco a Patria. Le inosservanze emerse sono state le stesse del lounge bar. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato tre lavoratori senza regolare contratto di lavoro, di cui uno – segnalato all’Inps – percepiva il sussidio economico.