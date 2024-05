Ancora posti di controllo della Polizia Llocale di Giugliano. Questa volta in pieno centro ed ancora sequestri e sanzioni per guida senza casco e senza la copertura assicurativa. Il 40 per cento dei veicoli senza la copertura assicurativa.

Giugliano, controlli a tappeto in centro della Municipale: sequestrato scooter oggetto di furto

Questa volta durante le operazioni è stato fermato un soggetto extracomunitario a bordo di un ciclomotore senza targa e risultato dai controlli oggetto di furto.

Immediato è scattato il sequestro penale del veicolo e la denuncia alla autorità giudiziaria per ricettazione. Proseguono senza sosta i controlli dei caschi bianchi guidati dal comandante Emiliano Nacar.