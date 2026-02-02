Giugliano. Controlli a tappeto e maxi operazioni: il bilancio 2025 della Polizia Municipale

Un anno intenso, complesso e ricco di risultati quello appena concluso per la Polizia Municipale di Giugliano, impegnata nel 2025 su più fronti per garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio, nonostante una carenza di personale ai minimi storici. Attualmente il Comando può contare su 46 unità, a fronte delle 206 previste dal Regolamento Regionale, con un rapporto di un agente ogni 2.700 abitanti

Controlli straordinari e contrasto alla Terra dei Fuochi

Nel corso dell’anno il Comando ha svolto articolate attività di polizia giudiziaria, controlli interforze nei campi Rom, verifiche presso lidi balneari e numerose operazioni contro i reati ambientali legati alla Terra dei Fuochi, anche di II e III livello, grazie a un finanziamento ministeriale di circa 30mila euro.

I numeri parlano chiaro: 21 attività economiche controllate, 14 sequestri, 29 denunce e oltre 172mila euro di sanzioni amministrative elevate

Sicurezza stradale: aumentano controlli e sanzioni

Grande attenzione anche alla polizia stradale. Nel 2025 sono stati rilevati 236 sinistri, di cui 138 con feriti, e accertate 15.579 violazioni al Codice della Strada, con un incremento di circa il 25% rispetto all’anno precedente.

Effettuati 95 posti di controllo (+90%) e 1.048 sequestri amministrativi di veicoli, in aumento del 45%. Sul fronte edilizio sono state denunciate 57 persone, con 41 sequestri di cantieri e 45 accertamenti per abbattimenti di immobili abusivi. Importante anche l’attività sugli alloggi comunali di via Casacelle, che ha portato alla scoperta di 19 occupazioni abusive e a cinque sgomberi, restituendo gli immobili all’Ente dopo anni.

Intensa anche l’azione di polizia commerciale, con 410 esercizi ispezionati, sanzioni per abusivismo e controlli su interdittive antimafia.

Fondi, videosorveglianza e Protezione Civile

Nel 2025 il Comune di Giugliano ha intercettato importanti finanziamenti:

593mila euro per la Protezione Civile intercomunale

Oltre 348mila euro per un nuovo sistema di videosorveglianza

41mila euro per l’ammodernamento della Centrale Operativa

È stato inoltre costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e resa pienamente operativa la Sala COC per le emergenze. La richiesta: più agenti per il 2026

Il bilancio finale restituisce l’immagine di un Comando impegnato al massimo delle proprie possibilità. Per il futuro, la Polizia Municipale auspica un piano di assunzioni adeguato per un territorio di quasi 100 chilometri quadrati, così da garantire una presenza più capillare e coprire fasce orarie oggi impossibili da presidiare.