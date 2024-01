Controlli a tappeto nella città di Giugliano in Campania. I carabinieri della Compagnia locale hanno messo in campo decine di militari e presidiato le strade più affollate. Denunciato un 18enne di Marano e un 20enne di Pozzuoli.

Giugliano, controlli a tappeto: Denunciati due giovani per possesso di armi e arnesi da scasso

Così come riporta il bilancio dei militari, è stato denunciato un 18enne di Marano, sorpreso in strada con 2 coltelli a serramanico. La giustificazione simile a quelle già rilevate in passato: “Mi sento più al sicuro”.

Nei guai anche un 20enne di Pozzuoli. Nella sua auto svariati arnesi per lo scasso. Tra questi anche un martello frangivetro, come quelli installati nelle carrozze dei treni. Un 47enne dovrà rispondere di guida senza patente, per lui una denuncia.

Cinque le persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe. Non sono mancati i controlli alla circolazione. Il totale delle sanzioni notificate ammonta a oltre 20mila euro. Tredici le auto sequestrate.