Giugliano. I consiglieri comunali di minoranza hanno protocollato una richiesta formale al Presidente del Consiglio Comunale per sollecitare “il rispetto della parità istituzionale tra tutti i consiglieri, senza distinzione tra maggioranza e opposizione”.

Giugliano, consiglieri di opposizione: “Mai informati su eventi pubblici, serve pari dignità istituzionale”

“Di recente, infatti, si sono verificati episodi in cui i consiglieri di maggioranza non hanno ritenuto opportuno informare i colleghi di opposizione riguardo ad eventi pubblici di rilevanza istituzionale, quali: la commemorazione dei 13 Martiri, la manifestazione “Sotto il segno del Basile” del 29 settembre, l’inaugurazione dell’asilo nido, oltre ad altre iniziative promosse sul territorio comunale”, scrivono i consiglieri Pasquale Ascione, Francesco Iovinella, Filomena Lanzaro, Giovanni Pianese, Francesco Mallardo, Gianluca Pianese, Francesco Carleo, Giovanni Pirozzi, Lucia Ciccarelli, Domenico Panico, Michela Fato e Andrea Galluccio.

“Tali esclusioni, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto verso i consiglieri eletti, rappresentano una violazione del principio di rappresentanza democratica e ostacolano il corretto esercizio del mandato da parte di chi siede legittimamente in Consiglio Comunale”, aggiungono. “Chiediamo che, da questo momento in poi, vi sia una comunicazione ufficiale, tempestiva e completa a tutti i consiglieri comunali per ogni evento o iniziativa istituzionale, a prescindere dal loro ruolo in maggioranza o opposizione. Il nostro intento è costruttivo: vogliamo garantire il corretto funzionamento del Consiglio Comunale, favorire un confronto democratico e tutelare la dignità delle istituzioni, nel pieno rispetto della cittadinanza che ci ha eletti”, si legge nella nota protocollata.