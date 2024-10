GIUGLIANO. Anche Rossella Agliata, consigliera del Partito democratico, lascia la maggioranza per passare in opposizione. L’annuncio durante il consiglio comunale di questa mattina.

Agliata lascia la maggioranza

Agliata ha letto in aula le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta. “Ogni voce critica nel partito e nella maggioranza erano viste come atto di lesa maestà – ha detto la consigliera democrat -. Ci sono emergenze che la città chiede e che meritano di essere affrontate invece abbiamo assistito a un’epurazione graduale e costante di chi in questo progetto ci ha messo la faccia per dare spazio a parti politiche inconciliabili con la nostra storia e i nostri valori senza motivo alcuno. Ed è un aspetto che aggrava ancora di più i disastri che si sono prodotti offrendo spazio a chi questo territorio non lo conosce, non lo ama. Ritengo pertanto che il mio percorso in questa maggioranza sia concluso”.

Prima di lei a lasciare la maggioranza di Pirozzi era stata Mary Vitiello, eletta con i Repubblicani democratici poi migrati in Azione.