25° turno nel girone C di serie C, Giugliano ospita il Virtus Francavilla per la corsa play off, Juve Stabia a Monopoli per continuare la fuga.

Il programma del 25° turno

Giornata che si aperta ieri con il pareggio nell’anticipo tra il Monterosi Tuscia e Potenza terminata 1-1. Domenica di C che si apre alle 14 con tre incontri: Al De Cristofaro Il Giugliano di il Virtus Francavilla per dare continuità agli ultimi risultati positivi e proseguire la sua corsa verso i play off. La capolista Juve Stabia in visita al Monopoli per continuare la corsa in vetta. Il Brindisi riceve il Latina con due squadre in grossa difficoltà.

Le inseguitrici non possono più sbagliare

Giornata che prosegue alle 17:15 con le sfide tra squadre campane e siciliane. Avellino obbligato a vincere con il Messina per restare in scia della vetta, nonostante i Giallorossi vengano da un momento più che felice con 10 punti nelle ultime 4. La Casertana cerca di ritrovare la sua identità nella delicata sfida del Massimino con il Catania.

Scontri diretti in zona Play off

Alle 18:15 derby pugliese tra Audace Cerignola e Taranto. Grande banco di prova in chiave Play Off per il Sorrento che riceve il Picerno secondo in classifica. Chiude la giornata il posticipo di domani con lo scontro diretto tra Benevento e Crotone