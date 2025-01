Giugliano, Comune avvia procedimento revoca del centro Anthares

E’ stato avviato il procedimento di revoca del centro sportivo Anthares di Campopannone. Il dirigente agli impianti sportivi ha firmato il provvedimento con cui avvisa i gestori del centro di tennis di Campopannone che a breve potrebbe essergli revocata la concessione.

L’Anthares è stato al centro delle polemiche qualche mese fa quando il concessionario ha denunciato un tentativo di estorsione di danaro per sanare illeciti che furono ritrovati nella struttura anni fa dalla polizia municipale. Per la vicenda sono finiti agli arresti domiciliari l’ex consigliere Paolo Liccardo e il dirigente alle politiche sociali De Rosa.

Ora il concessionario ha alcune settimane di tempo per presentare osservazioni, controdeduzioni. La municipale scoprì la realizzazione di campi da padel nella struttura che non erano previsti e altre irregolarità che, se appunto non sanate, porteranno il Comune a revocare la concessione e dunque la struttura sarà da riaffidare tramite un nuovo bando.