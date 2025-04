Giugliano, come sarà la scheda elettorale: nell’ordine D’Alterio, Pezzella e poi Pianese

Ufficializzata la composizione nella scheda elettorale che sarà sottoposta al voto degli elettori giuglianesi il prossimo 25 e 26 maggio. In cima comparirà il simbolo di Italia Viva, seguito da Pd, Giugliano Democratica, Lista Guarino, Azione con Calenda, Comitato Civico Costiero, Salvatore Pezzella Sindaco, Forza Italia, Unione di Centro, Insieme per Giugliano, Fratelli d’Italia, Vivere Giugliano con Giovanni Pianese, Liberi e Riformisti nPSI, Noi con Giugliano.

Nell’ordine comparirà dunque la coalizione di Diego D’Alterio, poi quella di Salvatore Pezzella e infine quella di Giovanni Pianese. Va specificato che questa collocazione sulla scheda è il risultato di un sorteggio effettuato presso la commissione elettorale mandamentale di casa a Marano e che non indica in nessun modo indicazioni o “suggerimenti” di preferenze da parte degli organi di controllo. Ufficializzate le liste col via libera della commissione, si può dire aperta la campagna elettorale. I tre candidati alla poltrona di sindaco potranno finalmente confrontarsi sui temi.