Giugliano, colpisce la fidanzata col cellulare e le fa saltare due denti: arrestato 25enne

Scaglia il cellulare contro la faccia della fidanzata e le fa saltare due denti e la frattura la mandibola. Un grave episodio di violenza ha portato all’arresto di un 25enne di Giugliano.

Giugliano, colpisce la fidanzata con un cellulare e le fa saltare due denti: arrestato 25enne

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso ospedale locale per una donna ferita. Secondo quanto ricostruito, una 23enne sarebbe stata colpita dal compagno, mentre erano in auto insieme alla figlia di 5 anni.

Durante una discussione, l’uomo avrebbe anche lanciato il cellulare contro il viso della giovane, facendole saltare due denti e fratturandole la mandibola. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e arrestato il compagno per lesioni gravi, 25 anni di Giugliano, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.