Grave episodio di violenza giovanile anche a Giugliano. Un bambino di 13 anni, mentre giocava con altri amici nel parco vicino Piazza Gramsci, è stato accoltellato da un altro ragazzino per essersi rifiutato di consegnare un pallone.

Giugliano, coetaneo prova a sottrargli la palla: 13enne si rifiuta e viene accoltellato al parco

I carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Poco prima un 13enne, accompagnato dai propri familiari, si era presentato in ospedale con una ferita d’arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il bambino, mentre stava giocando a pallone con altri amici nel nuovo parco del centro, sarebbe stato avvicinato da un altro bambino che voleva prendere la palla.

Il 13enne si sarebbe rifiutato e così l’altro minorenne avrebbe colpito con un coltello la vittima alla coscia sinistra. La vittima è stata dimessa con un punto di sutura.Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’evento e nell’identificare l’aggressore. Si tratta dell’ennesimo caso di microcriminalità che vede per protagonisti adolescenti o bambini. L’emergenza dell’uso delle armi tra i minori è sentito in provincia come nel capoluogo.